Ramen woning gesprongen bij explosie in Den Helder

Het explosief ging rond 04.15 af in de Schoenerstraat in Den Helder. De woning raakte daarbij beschadigd. Aan de voorkant zijn de ramen gesprongen en is het kozijn kapot. Niemand raakte gewond.

Eerder deze week brandde er in dezelfde straat een auto volledig uit. Het is nog niet duidelijk of die twee zaken iets met elkaar te maken hebben. De politie doet onderzoek en roept mensen op om zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien.