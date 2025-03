Zorgen bij voetbalclub Saenden nu gemeente onderhoud 'heilige' grasmatten overneemt

"Toch zijn we hier niet om dwars te liggen", vervolgt Rijkers. Hij wil ook openstaan voor de verandering en laat het nieuwe beleid een beetje op zich afkomen. "Je moet altijd meebewegen met de tijd."

De gemeente is van plan om een klankbordgroep op te richten die de samenwerking met de clubs moet versoepelen. De oud-voorzitter van Saenden wil daar wel in plaatsnemen. "Met name voor het onderhoud van de velden, want daar zit toch wel de pijn."

Vooraan in de kerk

En nog iets. Bij Saenden hebben ze eigenlijk niks te klagen over het vrijwilligersbestand, zegt de oud-voorzitter in de bestuurskamer. Iedere maandagochtend zitten er twintig vrijwilligers in de kantine. "Vrijwilligers moet je gewoon aan je binden, met goede spullen en een kerststol."

Terug op het veld. Met zijn schep haalt De Heer zo’n vijftien centimeter aarde naar boven en wijst tevreden op de dunne witte worteltjes en een paar wormpjes. "Goed gedaan, Aris", zegt Rijkers met zijn handen in zijn zakken. "Zondag zitten we weer vooraan in de kerk."