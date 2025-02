21 feestgangers onwel, politie zoekt getuigen

Rond 2.00 uur kregen zo'n 20 mensen last met ademhalen, hoestbuiten en een brandend gevoel in de luchtwegen. Er zouden in totaal zo'n 100 mensen aanwezig zijn geweest in het café.

De hulpdiensten hebben het gebouw ontruimd en de straat afgezet. Ook is er vannacht een adviseur Gevaarlijke Stoffen opgeroepen.

Zo'n vijftien mensen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken en twee mensen zijn met klachten naar het ziekenhuis gebracht. Later hebben zich nog acht mensen gemeld bij de huisartsenpost.

Het is nog niet duidelijk waardoor mensen zo'n last kregen van hun luchtwegen en ogen. De brandweer heeft vannacht metingen verricht maar kon de oorzaak niet achterhalen. De politie is bezig met een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.