Vrijwilligers op dood spoor door sluiting Transportmuseum: ruimte voor trein gezocht

Ook voor directeur Arno van der Holst is de sluiting een bittere pil. "Het is mijn levenswerk", vertelt hij aan NH. Hij hoopt dat vrijwilligers die aan kleinere projecten werken uiteindelijk ook weer onderdak vinden. "Een klusschuur van 300 á 400 vierkante meter zou perfect zijn, om die mensen die elke dag bij elkaar komen en iets leuks hebben om te doen verder te laten werken aan hun projecten."

Kritiek op gemeente

Van der Holst is de afgelopen dagen overspoeld door hartverwarmende reacties van Haarlemmermeerders die het museum graag bezochten. Een deel vraagt zich af waarom de gemeente niks kan betekenen. "Dat ben ik helemaal met ze eens. Het is oorverdovend stil vanuit de gemeente. We hebben nog niks van ze gehoord", reageert de directeur.

Het pand huurde het museum antikraak, dus dat het wordt gesloopt voor woningbouw kwam niet als een verrassing. "Maar het is heel jammer dat we niet in Haarlemmermeer kunnen blijven. De gemeente heeft ons tenslotte een paar jaar geleden ook uitgenodigd om hier te komen."

Toch waren het volgens Van der Holst vooral ambtelijke bezwaren die bij de zoektocht naar een nieuw pand keer op keer roet in het eten gooiden.