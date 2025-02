De Haan belangrijk met goal en assist bij FC Volendam: "Ga hem 1000 keer terugkijken"

"Poeh, er kwam wel wat los bij die goal", begint Milan de Haan. "Het is gewoon een klotetijd geweest, omdat je niet speelt en je wil je graag bewijzen. Ik ben een tijdje grieperig geweest en heb het goed te pakken gehad. Dan wil je gewoon weer voetballen, want dat is het leukste wat er is."

Volgens De Haan was zijn doelpunt een 'bewussie'. "Er kwam een lekkere zwabber in. Op het begin leek hij naast te gaan, maar gelukkig ging de bal in het doel. Dat is heel erg mooi."

