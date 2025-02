Uitslaande brand in Bussumse woning, geen gewonden

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het vuur in een slaapkamer ontstaan. De politie ontruimde bij aankomst gelijk de naastgelegen woning. Bij de brand kwam veel rook vrij.

"Het vuur was er gelijk af en daarna hebben we teruggeschakeld naar middelbrand", aldus een woordvoerder. In tien minuten kon het sein brandmeester worden gegeven.

Niemand is gewond geraakt, het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.