Amsterdammers halen gratis boek Anton de Kom op: "Wil mijn kinderen kennis meegeven"

Het boek werd in 1934 door Anton de Kom geschreven. Familie van de schrijver en Carl Haarnack van stichting Anton de Kom zijn erg blij met het initiatief van de gemeente. "Het allerbelangrijkste is denk ik de algemene boodschap dat mensen zich realiseren dat de strijd die De Kom heeft gevoerd tegen het kolonialisme hand in hand gaat met de strijd die hij gevoerd heeft tegen het fascisme en de bezetter", legt Haarnack uit. Daarbij vult hij aan dat 'de strijd tegen discriminatie en racisme eigenlijk onverminderd door moet gaan'.

Verhaal

De boodschap van De Kom is de reden dat veel Amsterdammers het boek in ontvangst willen nemen. "Ik vind het wel belangrijk, want het is een stuk van je geschiedenis. Het is makkelijk om daar overheen te stappen, maar ik wil het wel weten", vertelt een man deze middag aan AT5 in de OBA aan het Bijlmerplein..

Dat het verhaal ook voor de jongere generatie belangrijk is, is voor sommigen ook de reden om het boek op te halen. "Mijn kinderen kennen het verhaal nog niet. Ze hebben een Nederlandse vader en een Surinaamse moeder en het is ook hun geschiedenis", legt een vrouw uit. Het verhaal van De Kom helpt een ander om de geschiedenis te vertellen. "Mijn oma is met de contractarbeiders naar Suriname vervoerd en nu pas gaat het veel meer leven. Ik wil mijn kinderen daar ook kennis over meegeven."