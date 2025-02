Arno helpt Oekraïne al sinds dag één met levensreddende steun aan het front

Voor Arno Klijbroek uit Tuitjenhorn is 24 februari 2022 een dag om nooit meer te vergeten. Rusland valt dan buurland Oekraïne vanuit meerdere plekken binnen. Hij woont op dat moment bijna 25 jaar in Kiev en runt vanuit daar een bedrijf, onder andere in de tulpenhandel. "Het was vijf uur ’s ochtends toen we zware explosies hoorden. De raketten ontploften maar een paar kilometer bij ons vandaan. Toen was duidelijk dat de oorlog begonnen was", blikt Arno terug op deze dag.

"We hebben meteen onze spullen gepakt en krap een uur later zaten we in de auto. En er was maar één richting: Oekraïne uit." Arno en zijn vrouw rijden in dertig uur van Oekraïne naar Tuitjenhorn in Noord-Holland, zijn tweede thuis.

Van bluswagens tot visnetten

Toen de oorlog uitbrak, moest hij vluchten naar Nederland. Maar stilzitten was voor hem geen optie. "We hebben gelijk besloten dat we iets moesten doen." Vanuit Dirkshorn begon hij daarom met het verzamelen van allerlei hulpgoederen. Honderden busjes, terreinwagens en stroomaggregaten stuurde hij met de stichting al de grens over naar het front. Dat doet hij samen met een aantal Nederlandse ondernemers in Oekraïne.

