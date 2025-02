🔴 Liveblog: FC Volendam slaat toe in laatste kwartier in Venlo en pakt volle buit

Goedendag en welkom in ons liveblog! Op deze zaterdag zijn we FC Volendam achterna gereisd richting Venlo. We zijn ook bij de kraker in de tweede divisie tussen AFC en Spakenburg. Mis dus niks van de ontwikkelingen en al het andere regionale topsport.

Afgelopen: VVV-Venlo - FC Volendam 1-3