Amsterdam en zijn drinkwater: een bijzondere combinatie, maar hoelang nog?

Nu Waternet wordt opgedoekt, krijgt de gemeente de drinkwatervoorziening weer in eigen handen. Voor de meeste Amsterdammers klinkt dat niet zo gek - voor de oprichting van Waternet was het immers ook al anderhalve eeuw zo geregeld. Maar het is uniek: in de rest van Nederland wordt het drinkwater geleverd door tien regionale drinkwaterbedrijven. Dat roept de vraag op wat de gemeente gaat doen. Komt er weer een afdeling ‘gemeenteleidingen’? Of is het Amsterdamse drinkwater binnenkort niet meer in Amsterdamse handen?

Drinkwaterprijs

De gemeente heeft een aantal opties. Waar de keuze op valt, hangt van meerdere factoren af. Allereerst gaat het om geld. Drinkwater is een commercieel product: wie het levert, verdient daaraan. De prijs van het water verschilt per regio, de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven rekenen elk een ander tarief. Die verschillen zijn flink. Zo rekent PWN, het bedrijf dat het water levert aan de meeste gemeenten in Noord-Holland, een drinkwaterprijs die 81 procent duurder is dan de prijs van het Drentse waterbedrijf WMD.

De gemeente gaat dus aan het drinkwater verdienen. In de wetenschap dat de ontvlechting van Waternet tientallen miljoenen gaat kosten, waarvan de gemeente voor een aanzienlijk deel zal moeten opdraaien,is dat meer dan welkom. De vraag is voor welke constructie de gemeente kiest. Men zou het drinkwaterbeheer daadwerkelijk kunnen laten terugkeren naar de Stopera. De ongeveer 600 Waternet-medewerkers die zich met drinkwater bezighouden, gaan dan verder als gemeenteambtenaren en de gemeente gaat de drinkwaterprijs zelf bepalen.