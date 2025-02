Groep belagers mishandelt man en grijpt hond in Badhoevedorp

Het slachtoffer liep met zijn hondje over het terrein, verdiept in een nieuwsbericht op zijn telefoon. Op dat moment zag hij twee auto's, allebei Volkswagen Golfs, waarvan er één hard over het terrein scheurde. Een van de inzittenden sprak hem aan en beschuldigde hem ervan foto's te hebben gemaakt van het kenteken.

Toen de man verder liep, werd hij ingehaald door vijf à zes mensen uit de auto's. Ze gooiden hem op de grond, schopten en sloegen hem meerdere keren en pakten zijn hondje af. Even later lieten ze het dier los, waarna het angstig over het terrein rende. De daders reden weg en lieten de man gewond achter.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden om de mishandeling te onderzoeken.