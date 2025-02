Telstar stelt ervaren Ed Engelkes aan als opvolger ontslagen Marelle Worm

"Ik vind het een hele eer om in deze fase in te stappen", reageert Engelkes. "Telstar Vrouwen heeft met relatief weinig middelen heel veel voor elkaar gekregen in het vrouwenvoetbal. Door de samenwerking met HERA United ziet de toekomst er veelbelovend uit."

Volgens algemeen directeur Leon Annokkée heeft Engelkes meermaals bewezen dat hij een team kan bouwen richting succes. "Met zijn ruime ervaring in het vrouwenvoetbal moet hij als geen ander in staat zijn een stevig fundament te leggen voor de toekomst. We zijn verheugd met zijn komst naar Telstar Vrouwen en kijken uit naar de samenwerking op en naast het veld."

Tekst gaat verder onder de X-post.