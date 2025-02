Van stralende zon naar weekend vol regen

"In Wijk aan Zee en in de Den Helder was het gisteren wel 18 graden", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. Het weer van gisteren was van korte duur, want vandaag regent het bijna de hele dag. "De ene keer is het lichte regen, dan een intensievere bui, maar pas vanavond wordt het droog", zegt de weerman. Het wordt zo'n 10, 11 graden.

Vannacht ontstaat, er mist een laaghangende bewolking. "Zondag beginnen we in het grijs." Dat blijft niet de hele dag zo, in de middag klaart het op. Het wordt zo'n 12 graden. "Aan zee wordt het iets kouder. 's Avonds kan er weer een bui vallen."

Droger

Ook maandag trekken er wat buien over de provincie, maar later op de dag wordt het droog en kan de zon misschien even doorbreken. Visser voorspelt dat het na dinsdag weer wat droger wordt.