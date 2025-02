De laatste druk: Noord-Hollandse daklozenkrant stopt na 28 jaar

Al 28 jaar biedt het Straatjournaal in Haarlem daklozen een inkomen en een zinvolle dagbesteding. De krant gaf hen niet alleen een manier om geld te verdienen, maar ook een gezicht in de stad. Door directe verkoop op straat en bij stations ontstond contact met het winkelend publiek, zo kregen zij niet alleen een inkomen, maar werden ze ook een herkenbaar onderdeel van de stad.

'Koop die krant!'

Toch liep de verkoop al jaren terug en dreigde een faillissement. Om de verkopers niet zonder werk te laten zitten, trekt hoofdredacteur Anthonie Vermeer de stekker uit het Straatjournaal en introduceert een nieuw alternatief: Straatnieuws.

Vanaf 28 februari is de allerlaatste editie van het Straatjournaal te koop. In april maken de verkopers een doorstart met Straatnieuws, een krant uit Rotterdam en Den Haag die straks in heel Noord-Holland verkrijgbaar is. "Geef ze niet alleen geld, maar koop die krant!"