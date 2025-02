Spijt na een misdrijf: in hoeverre weegt berouw mee in de hoogte van de straf?

Niet alleen in de zaak van Berfin Ç., maar ook in andere recente strafzaken speelde berouw een rol. Zo vertelde de destijds 16-jarige jongen die Roffinho van Suijdam (17) doodschoot in Zuidoost spijt te hebben van zijn daden. "Ik had nooit een vuurwapen bij me moeten hebben", zei hij tegen de rechter die er in het vonnis bij stilstond. "Ter zitting heeft verdachte toegelicht dat hij heel veel spijt heeft van zijn handelen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer en heeft hier veel moeite mee. Hij beseft nu dat hij nooit een wapen had moeten aanschaffen, ook al voelde hij zich nog zo onveilig", aldus het vonnis.

Toch betekent spijt hebben niet automatisch dat iemand een lagere straf krijgt. Dat is bijvoorbeeld te zien bij Krystian M. in de zaak van de moord op Peter R. de Vries. Zijn advocaat voerde tijdens de strafzaak aan dat hij diep berouw had en zich had laten meeslepen, maar de rechtbank vond dat in dit geval onvoldoende reden om hem geen langdurige celstraf op te leggen.

Geen formele term

Hoewel spijt en berouw vaak genoemd worden in strafzaken, is het geen formeel criterium binnen de rechtspraak. Rechtspsycholoog Van Koppen benadrukt dat rechters het kúnnen meewegen: "Rechters blijken het mee te wegen, zoals zoveel andere dingen bij het bepalen van een eventuele straf", zegt hij. Spijt kan bijvoorbeeld blijken uit het gedrag van een verdachte in de rechtszaal of uit verklaringen die hij of zij aflegt. Daarnaast kunnen forensisch psychologische rapporten een rol spelen.

Bijvoorbeeld in de zaak van Daniel C., verantwoordelijk voor een reeks aanrandingen vanaf zijn fatbike. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De man werd door een psycholoog beschreven als iemand met een positief zelfbeeld en weinig zelfreflectie. Hij leek berouw te hebben, vooral over de impact van de strafzaak op zijn eigen leven. De reclassering adviseerde daarom een deels voorwaardelijke straf met behandeling.