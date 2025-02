Nieuwe indeling van het luchtruim: dit betekent het voor de vliegherrie boven je hoofd

Die plannen voor de nieuwe indeling van het luchtruim werden gisteren bekend gemaakt. Het doel is om in de toekomst zo kort mogelijk te vliegen en zo min mogelijk uit te stoten.



“Ik ervaar nu al veel hinder van vliegtuigen, en ik vreesde dat het met de vierde route meer zou worden, dus natuurlijk is dit fijn nieuws”, aldus Johannes. De bewoners van actiegroep Stop4deroute vreesden dat 1,3 miljoen mensen meer vliegherrie zouden krijgen.

Nieuwe indeling

Geen vierde aanvliegroute dus, maar het luchtruim wordt wel anders ingedeeld. De bestaande routes worden verlegd waardoor de geluidsbelasting op sommige plekken kan verschuiven. Ook komen de vliegtuigen iets zuidelijker de grens met Duitsland over en wordt er langer boven zee gevlogen. Daarnaast zullen start- en landingsbanen anders worden ingezet.



Zo zal de Aalsmeerbaan minder vaak worden gebruikt en vooral in Aalsmeer en Uithoorn gaat dit winst opleveren. "Dit is fantastisch nieuws voor omwonenden", zegt Mirella Visser van bewonersplatform PUSH in Uithoorn. "De vierde route hangt al jaren als een donderwolk boven ons. Wij zijn opgelucht dat de vierde route nu definitief van de baan is!"



Doordat vliegtuigen straks een bocht naar het zuiden zullen maken, in plaats van rechtdoor te vliegen, neemt de geluidsoverlast in het gebied bij Hilversum ook licht af. Toch blijft Johannes sceptisch: “Het wordt tijd dat er naar omwonenden wordt geluisterd en veel meer rekening met ze worden gehouden,” vindt hij.

Méér hinder in Hoofddorp

In Hoofddorp wordt er juist méér vliegtuiggeluid verwacht omdat de Kaagbaan vaker zal worden gebruikt. "Daar word ik niet zo blij van", reageert een vrouw die het nieuws voor het eerst hoort. "Ik woon in de wijk Graan voor Visch en daar horen we al het nodige vliegtuiggeluid. Als dat erger gaat worden, vind ik dat natuurlijk niet zo fijn."



Anderen halen hun schouders op. "Vliegen hoort bij de Haarlemmermeer, als je daar gaat wonen dan weet je dat", reageert een man. Een jonge student reageert nuchter: "Ik heb nergens last van, ook niet in de tuin."