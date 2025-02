Van Oevelen is vaste waarde bij FC Volendam: "Voel vertrouwen van de club"

De doelman van Volendam zit zo op zijn plek dat hij zijn aflopende contract verlengde met drie jaar tot 2028, ondanks de interesse van onder meer Ajax. "Ik speel natuurlijk heel veel, dus dat is voor mij erg belangrijk. Met het oog op volgend seizoen is mij ook verzekerd dat ik dan veel ga spelen. Voor mij was daarmee het plaatje compleet en besloot ik te blijven."

Op latere leeftijd begon Van Oevelen pas met keepen, toch voelt hij niet de neiging om nog als veldspeler te fungeren. "Als het slecht gaat, sta jezelf het liefst in de spits om de goals te maken", lacht hij. "We hebben genoeg spelers, die het goed kunnen invullen. Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk zeggen dat ik het zelf beter kan."

Opnieuw staat er een verre uitwedstrijd op het programma voor FC Volendam. De club speelt zaterdagmiddag om 16.30 uur tegen VVV-Venlo.