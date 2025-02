Jong AZ gaat te vaak kinderlijk in de fout en krijgt hard pak slaag: "Een kloteavond"

Namens Jong AZ scoorde Job Kalisvaart de eretreffer. Het was voor de middenvelder uit Heerhugowaard niets meer dan een pleister op de wonden. "Dit is gewoon een kloteavond. Als je 3-0 de rust in gaat, dan wordt het erg lastig. Er ging wel het een en ander fout. Individuele fouten horen bij het spelletje, maar dit zijn er gewoon te veel. Dat kost je dan wel de kop", aldus Kalisvaart.

De volgende wedstrijd van Jong AZ is pas op maandag 3 maart. Dan komt Telstar naar Wijdewormer (aftrap 20.00 uur). Dit duel is live te volgen in een extra uitzending van NH Sport op NH Radio.