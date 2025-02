Veel kansen maar geen punten voor het Telstar: "Het ligt echt bij ons"

"Het veldspel was prima en we creëerden voldoende kansen", begint Anthony Correia positief, maar de trainer van Telstar zag dat zijn ploeg niet effectief omging met die mogelijkheden. "Het ligt echt bij ons. Daarnaast is het wel jammer dat de 0-1 zo valt, want het was een handsbal."

Wel vond Correia dat zijn ploeg na rust veel minder te vertellen had en dat Excelsior de boel goed voor elkaar had.

Soufine Hetli

Veel teleurstelling na afloop ook bij Soufiane Hetli. De technische buitenspeler kon in het begin van de wedstrijd één of twee keer scoren, maar ook hij kon de trekker niet overhalen. "Zeker die bal op de lat was ongelukkig."

Buiten deze nederlaag om is Hetli tevreden over zijn ontwikkeling. Vorig seizoen speelde hij nog als amateurspeler bij tweededivisionist AFC. Nu is hij fullprof en de laatste weken kan hij steevast rekenen op een basisplek. "Ik heb me erin geknokt."

