Bandenprikker actief in Amsterdamse buurt: "Het is denk ik haat"

"Ik ben al vier keer de dupe geweest van de bandenprikker", zegt een bewoner. "Het begon in december, een keertje tijdens de kerst, met oud en nieuw en ook nog eens in januari." En niet alleen hij heeft vaker een lekke band gehad, meerdere bewoners geven aan al een paar keer met de fiets in de hand naar de fietsenmaker te zijn geweest.

Bij de fietsenmaker kost een nieuwe binnen en buitenband, want er wordt vaak goed doorheen gestoken, zo'n 60 euro. "Het is een stom geintje", aldus de bewoner. De fietsenmaker in de buurt is veel bezig met het vervangen van banden. "Ik denk dat ik sinds de jaarwisseling zo'n 60 banden heb gehad die waren lekgestoken."

Waarom hij of zij het heeft gemunt op fietsbanden is gissen. "Het is denk ik haat", zegt de een. Een ander denkt aan een stoornis. "Een dopamineverslaving misschien?" Mocht iemand de bandenprikker op heterdaad betrappen, dan vraagt de politie om 112 te bellen.