🔴 Liveblog: horror-avond voor Telstar en Jong AZ ondanks eretreffers

Goedenavond en welkom in ons liveblog! Op deze vrijdag zijn er twee wedstrijden met een Noord-Hollandse club in de eerste divisie. We houden je vanavond uiteraard weer op de hoogte van de ontwikkelingen, maar ook van het andere regionale topsport. Mis niks via ons liveblog.

Afgelopen: Telstar - Excelsior 1-3

Afgelopen: De Graafschap - Jong AZ 5-1