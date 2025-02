Terug naar Syrië? Mohamed en Alaa willen niets liever

De reis van hun geboorteland richting een stabiele en vrije toekomst zal evenmin gemakkelijk zijn, weten Alaa en Mohamed. Zo hebben de nieuwe machtshebbers, de islamitische groepering HTS, allerminst een democratisch profiel.

Sterke leider

Het deert de mannen niet. "Er zijn nog genoeg aanhangers van Assad met wapens die in de bergen verborgen zijn." De nieuwe leider van het land moet ook een beetje angst inboezemen, vindt Alaa. "Niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier." Het land, vinden ze, heeft een sterke leider nodig.

In Syrië zelf wacht hen een weerzien met vrienden en familie. Maar ook een confrontatie met een land dat voor een groot deel in puin ligt. Toch weten de twee vrienden, die elkaar kennen van een Amsterdamse onderwijsinstelling voor vluchtelingen, zeker dat ze terug willen naar Syrië. Om het land helpen op te bouwen, zeggen ze. "De mensen daar hebben ons hard nodig."

Sancties

Inmiddels zijn de twee alweer een aantal weken terug in Nederland. Wat ze weerhoudt om per direct terug te gaan? De sancties die veel Westerse regeringen het land hebben opgelegd. "Die zijn ingesteld toen Assad nog aan de macht was", legt Mohamed uit. Zodra die zijn opgeheven, liggen er ook meer kansen in het land.

Bovendien zit Mohamed hier in het laatste jaar van zijn studie geneeskunde - al ligt het meer voor de hand om in Syrië te gaan ondernemen. Welke handel precies, is van later zorg. "Ik heb niet specifiek iets, maar ik heb wel ideeën."

Souvenirs

Op hun reis door het land hebben Alaa en Mohamed al wel enkele souvenirs gescoord. Mohamed nam een handgemaakte kruik mee, waarmee Syriërs hun water koel houden. "Niet overal is stromend water", vertelt Mohamed.

Alaa nam een flesje parfum mee. "Dat heet Voyage", grijnst hij. "Als je een romantisch afspraakje hebt, moet je dat bij je hebben. Dat hebben we gemist."