Meneer Sinke (71) lokt bankfraudeur in de val: "Jij bent van mij, dacht ik direct"

De Nieuw-Venneper wordt gevraagd om pasjes in een envelop te stoppen en zijn pincode in te spreken. Zo gezegd, zo gedaan speelt hij het spelletje mee en verzint hij een code die hij na piepjes via de telefoon moet inspreken.

Sieraden veiligstellen

'En heeft u ook sieraden in huis?', vraagt de bankfraudeur. 'Nou, ik ben niet zo van sieraden, maar er ligt hier nog een horloge', vertelt meneer Sinke hem. In werkelijkheid kost het sieraad een paar tientjes, maar hij houdt de fraudeur - wederom - voor de gek: 'Hij is zeker tussen de vijf- en tienduizend euro waard.' Meteen hapt de crimineel in kwestie: 'Meneer, doe dat ook maar snel in de envelop, wij sturen een koerier naar u toe'.

Ondertussen stuurt meneer Sinke een bericht in de buurtapp om 112 te bellen. In de tussentijd komen rechercheurs bij hem naar binnen en verschuilen zich op de begane grond, terwijl de man op leeftijd de bankfraudeur aan de praat houdt. 'Kom je zo de pasjes halen, want ik wil geen geld kwijt.'. 'Ja, we komen eraan.' "Ik dacht: je bent van harte welkom."