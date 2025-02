Dagopvang in Den Helder veilige haven voor daklozen als Jelger en Carlos

Het is een rustige zondagochtend bij de dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Weststraat in Den Helder. Twee mensen liggen wat te luieren op de bank, op een andere bank kijkt drie man naar de tv en de dakloze Jelger zit aan tafel een spelletje te spelen op zijn telefoon.

Er gebeurt niet veel, maar dat is precies waar zo naar verlangd wordt. Een veilige, warme plek waar je je welkom voelt en waar de koffie altijd klaarstaat. De dagopvang, gerund door organisaties als dnoDoen, Reakt, het Leger des Heils, is nu bijna anderhalf jaar open. En het is volgens begeleider Edith Mulder een goede zet geweest. Ze pakt het logboek er dan ook even bij: "Je ziet deze maand dagen met 29 bezoekers, vijftien en ook 23", legt ze uit.

Veel overlast

De dagopvang is eind 2023 met spoed geopend na veel klachten van overlast van dak- en thuislozen in de stad. IJssalon Bella Gioia sloot zelfs noodgedwongen de deuren vanwege aanhoudende conflicten voor hun deur. De dagopvang is inmiddels elke dag open en dat werpt zijn vruchten af. "We merken dat er sinds de opening van Windkracht 13 minder overlastmeldingen in de binnenstad zijn", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Dak- en thuislozen van alle leeftijden weten de dagopvang te vinden. De jonge Jelger bijvoorbeeld, die sinds begin dit jaar geen thuis meer heeft. Hij komt er dagelijks langs voor een praatje, kopje koffie of een bord eten. "Het is fijn om een plek te hebben waar je overdag naartoe kan gaan. De hele dag buiten zijn is zwaar, vooral met dit weer", vertelt Jelger.

Er zijn elke dag twee begeleiders aanwezig die een oogje in het zeil houden, maar de dak- en thuislozen ook kunnen ondersteunen. Edith praat bijvoorbeeld vol lof over Jelger, die sinds een week weer aan het werk is in de bouw. "We proberen dat alleen maar te stimuleren. Proberen mee te draaien in de maatschappij en een weer een normaal leven te krijgen", aldus Edith.

Niet alleen voor daklozen

De dagopvang is voor velen al vertrouwd, zelfs zo vertrouwd dat ook mensen met inmiddels een vaste verblijfplaats nog steeds langskomen. Nick heeft bijvoorbeeld sinds een tijdje een huis. "Maar ik kom hier nog bijna dagelijks langs", vertelt hij vanaf de bank, "soms omdat ik me verveel en soms ook voor het eten."

"Het is een plek voor iedereen", benadrukt Edith dan ook. En dat gaat heel vaak goed, want er zijn geen klachten vanuit de buurt van overlast, maar soms ook even niet. "Er is weleens iemand die snurkt, of de hele dag kucht en hebt dus wel eens irritaties, maar we moeten elkaar accepteren."