Live NH Sport: Telstar kan FC Volendam opnieuw helpen; Jong AZ richting Doetinchem

Excelsior, de huidige nummer drie van de eerste divisie, moest eind december de koppositie afgeven aan FC Volendam. De Rotterdammers kennen een moeilijke periode met slechts één zege in de laatste vijf wedstrijden. Door de matige reeks is het verschil met Volendam opgelopen tot zes punten en is FC Dordrecht zelfs de nieuwe nummer twee.

Telstar zit nog op een roze wolk na de zwaarbevochten zege op FC Den Bosch van vorige week. De Velsenaren wonnen toen in De Vliert na een erg laat doelpunt van Youssef El Kachati. De vervanger van de vertrokken Zakaria Eddahchouri is zijn vertrek aardig op stoom met vier goals in drie wedstrijden. Ter vergelijking; in de eerdere vijftien duels scoorde hij zes keer. De vergelijking met Luis Suárez nam hij dan ook gretig aan.

