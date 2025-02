Geen nieuw pand, dus Transportmuseum definitief dicht: 'collectie valt uit elkaar'

Het bestuur heeft de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald om een andere plek te vinden voor de collectie. Dat moest wel een grote plek zijn, want de blikvangers van het museum - bussen, trams, auto's en zelfs treinstellen en vliegtuigjes, nemen veel ruimte in.

"We betreuren de situatie, maar we hebben geen andere keuze", zegt museumdirecteur Arno van der Holst in een persbericht over de sluiting.

In het verdomhoekje

Het museum zit al jaren in het verdomhoekje. Het fabriekspand waarin het museum zit moet tegen de vlakte omdat er appartementen gepland staan. Uiterlijk komende zomer moeten ze het pand verlaten.

Als een verrassing komt dat niet: omdat het museum het pand via een anti-kraak-constructie huurde, was al op voorhand bekend dat het tijdelijk zou zijn. In afwachting van een nieuwe locatie was het pand aan de Vennepse Lucas Bolsstraat in het voorjaar van 2023 voor het laatst open voor publiek. NH was daarbij aanwezig.

Bekijk hier de video uit maart 2023 terug: