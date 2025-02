De deelscooter wordt steeds zeldzamer in de Haarlemse straten

Eerdere proef met parkeervakken in Bloemendaal

Voor ervaringen met parkeervakken voor deelscooters hoeven de Haarlemse ambtenaren maar naar één van de buurgemeentes te kijken: zowel in Zandvoort als Bloemendaal wordt gewerkt met geo-fencing en mogen deelscooters alleen in parkeervakken worden gestald. De werkwijze in Bloemendaal komt voort uit een proef die de gemeente in 2023 met parkeervakken deed.

Een belangrijke conclusie was dat niet elke plek geschikt is als parkeervak, met name vanwege de ruimte die de scooters innemen. Ophoping is bijna inherent aan het werken met parkeervakken, zeker gezien het feit dat deelscooters op een andere locatie mogen worden achtergelaten dan waar ze zijn opgehaald. De drukte is daardoor moeilijk te reguleren.

Gezien het feit dat er in Haarlem veel meer deelscooters zijn dan in Bloemendaal, lijkt dat de grootste uitdaging in de Spaarnestad. Als er maar 2-3 scooters in een parkeervak gestald kunnen worden én het is niet toegestaan de scooter buiten een vak te parkeren, dan wordt het al snel proppen.