Alle winkels zijn dicht, dus is betaald parkeren op koopavond nog wel nodig?

"De vrijdag als koopavond bestaat echter feitelijk al enige tijd niet meer, omdat, afgezien van de supermarkten, die op alle avonden van de week geopend zijn, er vrijwel geen winkels meer zijn die nog op vrijdagavond zijn geopend", stelt raadslid Jan van Gilse van Wij Gooise Meren.

De politieke partij constateert dat de drukke bezochte koopavonden iets uit het verleden zijn. De situatie is inmiddels drastisch veranderd, concludeert Van Gilse. Daarom is het tijd om te stoppen met moeten betalen voor het parkeren van de auto in het centrum van Bussum en op de locaties in Naarden. Wie op straat parkeert, betaalt 1,70 euro per uur.

Evaluatie

Het moet daarom afgelopen zijn met het betaald parkeren op vrijdagavond, meent de politieke partij. Dat kan eerst als proef, na een jaar kan gekeken worden wat het resultaat is.

Volgens Van Gilse zou het opheffen van het betaald parkeren zelfs gunstig kunnen zijn. "Mogelijk zal namelijk een deel van de winkels in Bussum zijn deuren op vrijdagavond weer openhouden. Indien dan vrij kan worden geparkeerd zal op die manier de koopavond voor een een deel weet in ere kunnen worden hersteld", is de redenatie.

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren moeten nog reageren op de vragen.