Ajax had het donderdag een stuk moeilijker tegen Union Sint-Gillis. De Amsterdammers verdedigden een 2-0 uitzege, maar gaven die marge in de eerste helft al weg. Dat lag mede aan een rode kaart voor Davy Klaassen. In de verlenging bleek Ajax toch de sterkste na een benutte penalty van Kenneth Taylor.

Voor de Amsterdammers is Eintracht Frankfurt geen oude bekende. Het worden de eerste officiële wedstrijden tussen Ajax en de Europa League-winnaar van 2022. Bij de Duitsers komen we twee oud-bekenden tegen. Voormalig PSV'er Mario Götze staat onder contract in het zuidwesten van Duitsland. De wereldkampioen van 2014 speelde van 2020 tot 2022 in Eindhoven.

Rasmus Kristensen

Oud-Ajacied Rasmus Kristensen draagt dit seizoen ook het shirt van Eintracht. Hij wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Leeds United. In zijn anderhalf jaar in Amsterdam kwam hij tot twintig duels bij Ajax. Hij pakte de dubbel (kampioenschap en KNVB-beker) in 2018/19. Zijn enige doelpunt voor Ajax scoort hij in de bekerfinale tegen Willem II.

