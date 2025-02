Huurders Dreef 48 in Haarlem krijgen gelijk: COA mag pand nog niet verbouwen tot AZC

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Haarlem in de zaak die de acht huurders hadden aangespannen tegen het COA. De vorige eigenaar van het pand zegde vorig jaar de huurovereenkomst van de bedrijven al op. Daarna bleek dat het pand verkocht was aan het COA. Het COA eiste dat de huurders uiterlijk op 1 maart vertrokken moesten zijn.

Omdat de bedrijven moeite hebben om een geschikte locatie te vinden om hun werkzaamheden uit te voeren, beriepen ze zich bij de rechter op de 'ontruimingsbescherming'. De rechter vindt dat de belangen van de huurders zwaarder wegen dan die van het COA. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het COA nog geen omgevingsvergunning had aangevraagd voor het verbouwen van het pand.

Eerst Meesterlottelaan

Die verbouwing laat vooralsnog op zich wachten, omdat het COA eerst het aangrenzende gebouw aan de Meesterlottelaan 301 gaat verbouwen. Daar worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Die werkzaamheden beginnen pas in april.

De directeur van import- en exportbedrijf DIT-IS - een van de huurders van Dreef 48 - laat vanaf zijn vakantieadres weten 'blij' te zijn met de uitspraak. Het COA gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak, meldt een woordvoerder. "We gaan wel verder met de voorbereidingen voor de verbouwing van Dreef 48. Dit zorgt allemaal wel voor wat vertraging, waardoor de druk op de noodopvang in bijvoorbeeld Ter Apel alleen maar toeneemt. Dat is vervelend, want we willen niet dat mensen op straat moeten slapen."

Geen gevolgen voor Haarlem

Een woordvoerder van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen meldt dat de uitspraak van de rechter geen gevolgen heeft voor het opvangbeleid van de gemeente. "Het is jammer voor mensen die nu in de noodopvang zitten. Die kunnen niet naar Haarlem komen, zolang er hier geen opvangplekken zijn."

De rechter veroordeelde het COA als verliezende partij tot het betalen van de proceskosten van de acht huurders. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 5.400 euro.