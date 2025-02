Nooit van de skeletonbaan geweest, toch won Ingrid zilver op de Invictus Games

De weg naar de Invictus Games

De Invictus Games kwamen bij toeval op haar pad. "In 2022 was ik vrijwilliger bij de Invictus Games in Nederland en iemand attendeerde me erop dat ik ook tot de doelgroep behoorde. In eerste instantie zag ik dat zelf niet zo, maar tijdens mij revalidatieproces in Doorn kwam ik er steeds meer mee in aanraking.’’

Nadat ze geselecteerd was in juni 2024 begon de intensieve voorbereiding. ''Omdat ik in ploegendienst werk, was het best een uitdaging om de trainingen te combineren met mijn werk en privéleven. Daarnaast moest ik vaak ver reizen, bijvoorbeeld naar Doorn of Zoetermeer, en dat vroeg veel energie en planning. Maar het was het waard."