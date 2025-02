Nieuw onderzoek onthult: Rembrandt schilderde Nachtwacht ergens anders dan werd gedacht

Het beroemdste schilderij van Nederland is van een enorme afmeting: 3.79,5 meter hoog en 4.53,5 meter breed. Een schilderij met die afmeting krijg je niet zomaar door een deur. Daarnaast weegt de Nachtwacht zonder lijst 170 kilo, met lijst is dat 337 kilo. Dat til je niet zomaar even op.

Koude grot

Het ruim 380 jaar oude schilderij is door de eeuwen heen zeker twaalf keer verhuisd. Soms in z’n geheel en zonder beschadigingen. Maar de Nachtwacht heeft ook opgerold gelegen in een bunker in de duinen, was verstopt in een koker in een koude grot en heeft overnacht in de buitenlucht op een wel heel vreemde plek.

Klopt het verhaal dat Keizer Napoleon bovenop de Nachtwacht heeft gestaan? Hoe zit het met de wilde staking die uitbrak onder de verhuizers van de Nachtwacht?