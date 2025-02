Ambulances met spoed te vaak later dan een kwartier ter plaatse

De verschillen tussen wijken zijn groot. Waar de streefnorm wél wordt gehaald, is in onder meer postcodegebied 1056, vlak bij OLVG West; daar komt 4,9% later aan dan 15 minuten. Datzelfde geldt voor 1081, vlak bij het VUmc (5%), in De Pijp, postcodes 1071 (4,7%), 1072 (4,5%), 1073 (4,9%), en de Rivierenbuurt, 1078 (4,5%) .

In de rest van de geanalyseerde postcodegebieden in Amsterdam wordt het streven niet gehaald. Uitschieters naar boven zijn onder meer te zien in Noord, postcode 1028 (35,1% komt later dan een kwartier) en in West, in de wijken 1045 (24,5%) en 1047 (34,1%). Ook in Zuidoost is de ambulance te vaak later dan de streefnorm. In postcodegebied 1109 kwam ruim 32% van de ambulances met spoed later dan 15 minuten aan bij de patiënt.

Onderzocht zijn spoedritten van 2019 tot en met 2023. Landelijk wordt de streefnorm vaak ook niet gehaald: in 2023 was 9,3% van alle ambulances met hoge urgentie later dan een kwartier ter plaatse.

"Verkeerde aannames"

Overigens is een overschrijding van de norm niet direct reden tot paniek: volgens branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) is tijd bij ongeveer 5% van alle ambulance-spoedinzetten 'allesbepalend'. "Helaas merken we dat het nog altijd niet bekend genoeg is dat die 15 minuten geen medische norm is. Wij vinden dat jammer, want dit kan leiden tot onterechte onrust en verkeerde aannames", schrijft de AZN in een reactie aan RTL Nieuws.

Dat de norm vaak niet wordt gehaald, komt volgens de branchevereniging door een stijgende zorgvraag in combinatie met personeelskrapte. "Vanzelfsprekend streeft de ambulancesector er altijd naar om aan de streefnorm te voldoen."