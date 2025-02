Droomhuis voor Dion en Floris en tranen bij Karin, die stopt als knutseljuf

'Koninklijk' optreden Koning in Dubai

Molen De Hoop in Wervershoof wordt voor de gelegenheid speciaal versierd. 'Koning naar Dubai', staat er in grote letters te lezen. Want de bandleden van de West-Friese Nederpop-formatie staan voor een bijzonder optreden, op het Koningsbal in Dubai.

Het voormalige Oranjebal in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten is omgedoopt tot het Koningsfeest. "Misschien hebben ze dat speciaal voor ons gedaan", grapt Koning-zanger Oud. "Dit zijn voor een band wel de krenten uit de pap. In Dubai wonen en werken duizenden Nederlanders en veel van hen komen naar dat feest."