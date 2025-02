Verdachte moord op Simone Alleman blijft drie maanden langer in de gevangenis

Simone Alleman uit Diemen was enkele dagen vermist voordat haar levenloze lichaam werd gevonden in appartement in Landsmeer. Haar auto werd aangetroffen bij een McDonald’s restaurant in Amsterdam-Noord.

Slachtoffer gevonden in woning van zoon

Volgens de politie is de vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Dat baseerden ze onder meer op basis van 'diverse verdachte omstandigheden'. Diverse bronnen melden dat het slachtoffer in de woning van haar zoon werd aangetroffen. De politie kan dit niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. De 31-jarige verdachte blijft voorlopig in hechtenis voor minstens negentig dagen.

Het politieonderzoek is nog volop aan de gang en er is een oproep gedaan aan getuigen die de auto van het slachtoffer hebben gezien in de omgeving van de Landsmeerse Dorpsstraat en bij een fastfoodrestaurant. Het onderzoek loopt nog en er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen gemeld.