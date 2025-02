De tuin lenteklaar maken: hovenier Ed geeft tips

Begin met verwijderen van onkruid en afval

In de winter is er waarschijnlijk best wat afval in de tuin beland, zoals losgewaaide takken en bladeren. Daarnaast heeft onkruid een aantal maanden de tijd gehad om wild te groeien. Begin met het afval op te ruimen en onkruid wieden. "Daardoor hebben de planten ook weer ruimte om vrijuit te kunnen groeien en bloeien", zegt Ed. Boen ook meteen de groene aanslag van de tegels. Als je deze dingen als eerste doet, zie je dat de tuin er meteen een stuk frisser uitziet.

Snoeien

Daarna kun je verder gaan met het snoeien van struiken, heggen en vaste planten. "Als je je vaste planten hebt laten staan in de winter, kan je die afknippen tot zo'n vijf centimeter boven de grond. Dan bloeien ze komend jaar weer als nieuw op", aldus de hovenier.

Let wel op: sommige planten zijn vorstgevoelig, zoals rozen en hortensia’s. Snoei die pas als je zeker weet dat de vorst voorbij is.

Werk je gazon bij

In de winter krijgt het gras in je tuin veel te verduren. Geef het daarom nu al wat extra liefde, zodat je er de rest van het jaar van kan genieten.

Begin met het maaien van het gras. Doe dat wel pas als je zeker wat dat het niet meer gaat vriezen. Daarna kan je bekalken. Door je gazon te kalken, neemt het de voeding beter op. Daarnaast groeit er door de kalk minder mos.

En als je toch mos tegenkomt in je grasmat, haal het dan weg. Mochten er kale plekken ontstaan, kun je dat opvullen door nieuw gras te zaaien. Als laatste kun je het gras nog bemesten, zodat het alle voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft om tot bloei te komen.

Plant zomerbollen

Om in de zomer volop te kunnen genieten van een kleurrijke tuin, moet je in het voorjaar zomerbollen planten. Let ook hierbij op dat de periode van (nacht)vorst voorbij is. Altijd populaire zomerbollen zijn de lelies, dahlia's en gladiolen.

Wil je een keer iets originelers? Kies dan voor de tijgerbloem, de zomerwind lelie of de zomerhyacint. Die laatste heeft een enorme aantrekkingskracht op bijen en is daarmee goed voor de biodiversiteit in je tuin.