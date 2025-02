112-blog | Aanhouding met stroomstootwapen na overval • Politie zoekt getuigen van dodelijke aanrijding

17.07 uur

Het slachtoffer dat dinsdag werd aangereden aan de Westerweg in Alkmaar is deze week overleden. De politie is een oproep gestart om in contact te komen met getuigen.

Het dodelijke ongeval gebeurde dinsdagochtend om 9.10 uur. Een automobilist reed op dat moment de rotonde op, waar hij een 73-jarige man op de fiets aanreed. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. De politie is al in contact met de automobilist, maar zoekt nog naar camerabeelden of mensen die het ongeluk zagen gebeuren.