Dichter bij het nieuws Cees de Baare: 'Onze redders van mens en dier'

Schrijver en dichter Cees de Baare (71) is geboren en getogen in IJmuiden. Op deze plek leest hij wekelijks een gedicht voor dat hij maakte naar aanleiding van een nieuwsbericht uit de IJmond. Deze week raakte Cees geïnspireerd door het bericht over het hondje Sherry dat in zee terechtkwam bij de Noordpier. Sherry leek gered na ingrijpen door de redders van de KNRM, maar overleed later toch bij de dierenarts. Naar aanleiding van het incident schreef Cees het gedicht: 'Onze redders van mens en dier'.