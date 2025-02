AZ-supporter Alex geniet van heksenketel: "Ik weet niet of iemand ons gehoord heeft"

"Het was een flinke reis en we moesten lang wachten. Er was best veel politie, maar iedereen deed hartstikke vriendelijk. Ik denk dat het meer voor onze veiligheid was. Na de wedstrijd zagen we Turkse supporters in het vak onder ons wilde gebaren maken met middelvingers omhoog en de keel doorsnijden. Maar ik heb me niet onveilig gevoeld."

Stadion half leeg

De supporters moesten ook rekening houden dat ze na afloop nog lang in het uitvak zouden moeten blijven zitten, maar dat viel volgens Alex reuze mee. "Het stadion was in de tweede helft ook al half leeg. Terug reed er ook weer een leger aan busjes van de politie met ons mee. We zijn daarna alleen niet meer de stad ingegaan, ook omdat het al best laat was."

