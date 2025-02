Eerste lentedag aangebroken, geniet nu het kan

Veertig jaar geleden werd er op 21 februari nog een Elfstedentocht verreden, en vandaag kunnen we zonder jas in de zon zitten. Een flink contrast, al zal vandaag niet de warmste 21 februari ooit worden. In 2021 werden we ook al getrakteerd op zo'n zeldzaam warme dag in februari.

De temperaturen kunnen vandaag in het binnenland oplopen tot maar liefst 17 graden. Aan de kust blijft het wat frisser, omdat het koude water daar wat roet in het eten gooit. Als het zonnetje doorbreekt is het dus buitengewoon aangenaam te noemen.

