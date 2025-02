Juf Serpil al 35 jaar spil tussen vele culturen: "Nooit met tegenzin naar mijn werk"

Eigenlijk zou ze in Turkije blijven om les te gaan geven. Maar na haar afstuderen was Serpil Aykilic (55) nog zo jong, dat haar vader adviseerde een tussenjaar te nemen. Tijdens een vakantie in Nederland ontmoette ze haar man, dus besloot ze eind jaren ’80 in Nederland te blijven. Nu is 'Juf Serpil' al 35 jaar de spil tussen veel culturen op het Het Fluitschip in Hoorn. "Deze school is niet mijn werk, maar mijn tweede huis."