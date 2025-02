De oudste, dikste en mooiste bomen: "Ze verdienen betere bescherming"

Vergeleken met veel andere steden staan er best veel bomen in Amsterdam. "Vooral de iep. We zijn de iepenhoofdstad van de wereld", vertelt Wouter. "Iepen kunnen goed tegen bestrating, tegen graafwerkzaamheden, tegen vervuilde grond en tegen de soms wat ziltige omstandigheden. "

Het zijn prachtige bomen die straks weer gaan bloeien waarna hun iependubbeltjes door de straten waaien. "Springsnow noemen we dat!"