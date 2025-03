In de serie 'Van Oekraïne naar Opperdoes' portretteert Daria Lysytsia Oekraïense vluchtelingen die in Noord-Holland terecht zijn gekomen. Lysytsia ontvlucht zelf ook met haar gezin het oorlogsgeweld in haar thuisstad Zaporizja en komt uiteindelijk terecht in het West-Friese Opperdoes.

Met deze portretten geeft zij haar gevluchte landgenoten een gezicht. De geportretteerden vertellen over hun leven in Oekraïne voordat de oorlog uitbrak, de reden waarom ze zijn gevlucht, het maken van de reis naar Noord-Holland en hoe het is om hier een nieuw leven op te bouwen.

In Oekraïne is Lysyitsia een ervaren presentator, programmamaker en journalist. Eenmaal in Nederland wil ze dolgraag haar TV-werk weer oppakken. Ze stort zich op het leren van de Nederlandse taal en gaat aan de slag bij NH.