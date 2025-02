2 en 3,5 jaar cel voor mannen achter zware explosie Derde Oosterparkstraat

Bij de explosie werd onder meer de portiekdeur van een appartementencomplex opgeblazen, sneuvelden de ramen van meerdere verdiepingen en raakten er auto's beschadigd die in de straat geparkeerd stonden. Ook het naastgelegen restaurant raakte flink beschadigd. Niemand raakte gewond, maar volgens het OM was de explosie wel levensgevaarlijk.

Drie verdachten

De uitvoerder, een 30-jarige Rotterdammer, werd drie weken na de explosie al aangehouden. Hij bekende direct en zit op dit moment een celstraf van 3 jaar een 4 maanden uit.

Uit de telefoon van die verdachten kwam de politie later twee medeverdachten op het spoor: een 34-jarige Amsterdammer en een 33-jarige IJmuidenaar. Zij stonden vandaag terecht.

Rolverdeling

De Amsterdammer krijgt 3,5 jaar cel omdat hij volgens de rechtbank een aansturende rol bij de uitvoering van de explosie vervulde. Dat de man MDMA, amfetamine en cocaïne bij zich had, wordt in de straf meegerekend.

Volgens de rechtbank moet de verdachte gezien de ernst van de explosie een langdurige gevangenisstraf krijgen. "De rechtbank is van oordeel dat zowel aan de maatschappij als aan verdachte een signaal dient te worden gegeven dat dergelijke gedragingen niet zijn toegestaan en een gevangenisstraf de enige passende straf is."

Een tweede verdachte, een 33-jarige IJmuidenaar, krijgt twee jaar cel. Hij zou volgens de rechtbank informatie over het doelwit hebben gegeven, maar was niet de bedenker of uitvoerder van de explosie. Zijn straf is daarom lager dan de celstraffen die de andere twee verdachten kregen.