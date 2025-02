Gezang, rook en een sit-down: zo liepen Union-fans door de binnenstad

In de middag was het nog erg rustig in het centrum. Vanaf 14.00 uur stond er wel een groep Union Sint-Gillis-supporters in en voor een café aan de Oudezijds Voorburgwal, waar Engelse supporters zich ook regelmatig verzamelen. Toch hield de groep uit Brussel zich veel rustiger dan veel Engelsen, het waren er bovendien ook niet meer dan een paar honderd. Gezongen werd er in de middag nauwelijks.