Zoektocht bij Wittenburg naar man die na achtervolging water in zou zijn gesprongen

Agenten besloten de man te achtervolgen, omdat hij drugs op zak zou hebben, zegt een politiewoordvoerder. Ter hoogte van de Wittenburgerkade was hij ineens spoorloos. De politie vermoedt dat de verdachte het water in is gesprongen.

Dat gebeurde rond 21.15 uur vanavond. Omdat het slachtoffer niet gelijk gevonden werd, schaalde de brandweer al snel op in een poging de man te kunnen redden. Er zijn onder meer brandweerduikers aan het zoeken.

Na ongeveer een uur stopte de brandweer met de zoektocht. Er is niemand in het water aangetroffen. Wel vond de politie pakketjes met drugs in het water.