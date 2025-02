Volwassen AZ fluitend door in Europa League: "Heel veel vreugde"

Het enige smetje voor AZ was het vroegtijdige uitvallen van Sven Mijnans. De aanvallende middenvelder moest na ruim tien minuten geblesseerd het veld verlaten. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure is.

Spurs of United

AZ zit morgen in de kokers bij de loting voor de achtste finales van de Europa League. De Alkmaarders wacht in ieder geval een trip naar Engeland, want óf Tottenham Hotspur óf Manchester United zal de tegenstander worden. "Manchester United is een mooie club om aan het rijtje toe te voegen", aldus Martens over de loting.

De wedstrijden worden 6 en 13 maart afgewerkt.