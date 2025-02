Verwarde vrouw maakt explosief van chemicaliën in Volendam en zorgt voor onrust

Een verwarde vrouw belde rond 14.00 donderdagmiddag de politie met de boodschap dat ze een 'explosief' had gemaakt. Deze had ze in een prullenbak op een kruising bij de Overlanderstraat in Purmerend gegooid. In een woning in Volendam zou de vrouw het explosief hebben gemaakt, met behulp van chemicaliën.

Zowel in de prullenbak als in de woning trof de politie de gevaarlijke chemicaliën vervolgens aan. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosie later vandaag op een veilige locatie ter ontploffing gebracht.

Vanwege het 'onbegrepen gedrag' van de vouw is zij opgenomen en wil de politie niets zeggen over haar identiteit.