Zo'n duizend Union-fans in de stad voor wedstrijd tegen Ajax: "Wordt moeilijke avond"

Anders dan bij andere Europese wedstrijden waren fans van de uitclub overdag nog niet massaal in de stad aanwezig. Dat is nu wel anders. Fans van Union moeten zich hier verzamelen. Rond 18.20 lopen ze naar de metro bij Centraal Station, die ze naar het stadion brengt.

De wedstrijd in de Arena begint vanavond om 21.00 uur. Ajax verdedigt vanavond een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in Brussel. Alleen als Union met minimaal twee doelpunten verschil wint, kan een plek bij de laatste 16 van de Europa League in gevaar komen.

Vanmiddag was een handjevol Union-fans al op de Wallen te vinden, in een café dat voor de gelegenheid blauw en geel gekleurd was. Ze hebben opvallend weinig vertrouwen in een goede afloop voor de Belgische ploeg. "Als we vroeg achter komen, denk ik dat het een moeilijke avond wordt."