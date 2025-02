Echtpaar Kremer deelt liefde voor Hollandse meesters in museum Alkmaar

De directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar, Marrigje Rikken is erg blij met de komst van de Kremercollectie naar haar museum. "Het is een bijzondere en heel diverse collectie topschilderijen die met veel liefde voor kunst door het echtpaar Kremer bij elkaar gebracht is", aldus Rikken. "Hun liefde voor de kunst wil ik graag weer delen met ons publiek."

De tentoonstelling De Kremercollectie, een gedeelde liefde, is tot en met 1 juni te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar. De Kremercollectie is ook virtueel te bekijken via de website van het echtpaar Kremer.